L’udienza di convalida dell’arresto di due quindicenni ed un sedicenne di Telese Terme, difesi dagli avvocati Angelo Leone e Giuseppe D’Agostino, si è conclusa presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, presieduta da Anita Polito. Durante l’udienza, tutti e tre i giovani hanno risposto alle domande del giudice, con due di loro che hanno in qualche modo ammesso le loro responsabilità, spiegando di aver acquistato la droga attraverso una chat su Telegram. L’intervento delle forze dell’ordine era scattato nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina, in una casa cantoniera in disuso dove i tre minori si trovavano. Durante la perquisizione, sono sequestrati due bilancini di precisione e circa 300 grammi di hashish e marijuana, custoditi sia dagli interessati che nel casolare e in uno zaino.

Il giudice ha quindi disposto per tutti e tre il collocamento in una comunità, come misura cautelare. Questa decisione è presa considerando la gravità delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al fine di garantire la protezione e il sostegno ai minori coinvolti.

Gli avvocati della difesa avranno ora il compito di rappresentare gli interessi dei loro assistiti durante il procedimento giudiziario, cercando di garantire loro il migliore esito possibile nel rispetto delle leggi e dei diritti dei minori.