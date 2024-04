La partita tra Palmese e Manfredonia, valida per la 31esima giornata del Girone H della Serie D, è sospesa al 51esimo minuto di gioco a causa del malore di un grave tifoso di casa. Il direttore di gara ha deciso di interrompere l’incontro, mandando tutti i giocatori negli spogliatoi. Al momento della sospensione, il punteggio era di 2-2, risultato ottenuto in un primo tempo vibrante e ricco di emozioni. Le reti sono segnate da Fusco e Volpe per la Palmese, e da Babaj e Calemme per il Manfredonia, evidenziando una partita molto combattuta e equilibrata. Ma adesso la città di Palma Campania è in apprensione per le sorti del tifoso che era in Curva.

Al momento della notizia, non si disponeva di informazioni dettagliate sulle condizioni del tifoso colpito dal malore, il quale è prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. La ripresa della gara avverrà dal minuto 51, una volta che sarà decisa la data del recupero. La priorità sarà garantire la sicurezza e il benessere del tifoso coinvolto, assicurando al contempo che la partita possa essere completata in maniera equa e regolare.