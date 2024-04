A Casalnuovo, in provincia di Napoli, un incendio improvviso ha scosso la quiete del pomeriggio. L’episodio ha avuto luogo nella palazzina situata in via Virnicchi 154, presso il “parco Gallo”, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’abitazione coinvolta, situata al secondo piano di un edificio composto da cinque piani, è finita completamente avvolta dalle fiamme, generando un’intensa operazione di soccorso da parte delle autorità locali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno prontamente evacuato tutti i condomini per garantire la sicurezza di tutti.

Fortunatamente, nonostante l’ampiezza dell’incendio, si segnalano poche conseguenze gravi. L’unica persona ferita è stata la proprietaria dell’appartamento coinvolto, una donna di 47 anni. Trasportata d’urgenza con un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Frattamaggiore, sembra abbia riportato un’intossicazione da fumo. Tuttavia, al momento non sembra essere in pericolo di vita.

Le prime indagini indicano che le cause dell’incendio potrebbero essere attribuite a un cortocircuito. Attualmente, le autorità stanno conducendo verifiche approfondite sulla struttura per comprendere appieno l’accaduto e prevenire futuri incidenti simili.