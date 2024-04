Un altro episodio di disturbi gastrointestinali ha colpito una comitiva in gita scolastica proveniente da Salerno e alloggiata in un albergo di Montecatini Terme. Tre studenti e due insegnanti hanno dovuto essere trasportati d’urgenza al pronto soccorso di Pescia a causa di nausea, vomito e febbre. Questa situazione si presenta poche settimane dopo un episodio simile che ha coinvolto un altro gruppo di circa cinquanta persone nello stesso hotel il 5 aprile scorso. Entrambi i casi hanno portato all’avvio di un’indagine epidemiologica da parte dell’Asl Toscana centro per identificare le cause di tali disturbi.

Al momento, lo stato di salute dei cinque ricoverati non desta preoccupazioni particolari, ma restano sotto osservazione per monitorare l’evoluzione dei sintomi. Si prevede che possano essere dimessi entro la serata, una volta stabilita la loro condizione clinica. Inoltre, si è appreso che altri ragazzi del gruppo hanno chiamato il 118 durante un’escursione a Firenze, segnalando sintomi simili, ma non risultano essere ricoverati. Anche per loro, l’Asl Toscana centro sta monitorando la situazione per garantire un intervento tempestivo e adeguato.

L’indagine epidemiologica è ancora in corso e si concentra sull’identificazione delle cause che hanno determinato questi problemi a carattere prevalentemente gastroenterico. Resta da capire se ci sia un collegamento tra i due episodi e quali misure preventive possano essere adottate per evitare situazioni simili in futuro.