Una recente operazione condotta dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco ha portato all’arresto di Pasquale Paparcone, un individuo di 33 anni del quartiere Materdei, già noto alle forze dell’ordine per attività illecite legate allo spaccio di droga. L’arresto è avvenuto mentre Paparcone si trovava a bordo della sua Mercedes Classe A, fermata dai Carabinieri lungo via Cavallo. Una perquisizione dettagliata condotta con il prezioso supporto dei cani anti-droga, che ha portato al rinvenimento di una quantità significativa di cocaina.

All’interno di una confezione sottovuoto, nascosta in un vano ricavato nella pedana del lato passeggero anteriore, sono ritrovati 510 grammi di cocaina. Questo ritrovamento conferma le sospette attività di spaccio in cui era coinvolto Paparcone.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. L’operazione rappresenta un altro successo per le forze dell’ordine nel contrastare il traffico illegale di droga e nel perseguire coloro che si dedicano a tali attività criminali.