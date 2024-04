Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso intere famiglie e la comunità di Castellammare si è finalmente risolta con un lieto fine. Dopo quasi una settimana di angoscia e incertezza, Giovanni Lucarelli, il giovane di 22 anni che aveva fatto perdere le sue tracce uscendo dalla sua abitazione alla periferia, è tornato ieri a casa, abbracciato dai suoi affettuosi genitori che non avevano mai smesso di cercarlo. La gioia e il sollievo sono stati palpabili nell’annuncio fatto dai suoi parenti: “Oggi Giovanni Lucarelli ha deciso di farci passare una Pasquetta felice. È tornato a casa. Non siamo tenuti a darvi altre informazioni, per motivi di privacy. Posso solo dirvi, al momento, che sta bene. Grazie a tutti. Grazie per le condivisioni e se potete, fate quest’ultimo sforzo. Condividete questa notizia felice”.

Il nonno e il padre, che vivono nell’Annunziatella, avevano denunciato la scomparsa di Giovanni ai carabinieri quando il ragazzo era uscito di casa martedì alle 19 senza il cellulare. Ora, però, la famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo, sapendo che il loro amato Giovanni è al sicuro tra le mura domestiche.