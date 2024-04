In occasione della XX Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, la Casa di Cura Trusso di Ottaviano si unisce alla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa e alla Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa per promuovere una giornata di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione dei rischi cardiovascolari. Con il patrocinio del Comune di Ottaviano, saranno organizzate una serie di attività, compresi screening gratuiti per misurare la pressione arteriosa, eseguire ECG ed ecodoppler dei tronchi sovraortici.

Uno degli eventi principali sarà il convegno intitolato ‘Fattori di Rischio Cardiovascolare’, che si terrà sabato 4 maggio alle ore 10:00 nella sala Consiliare ‘P. Cappuccio’ del Comune di Ottaviano. All’evento parteciperanno importanti figure istituzionali e esperti del settore, tra cui il sindaco professor Biagio Simonetti, l’Assessore comunale alle Politiche sociali Elena Picariello, il Presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa e il Responsabile del Servizio di Cardiologia della Casa di Cura Trusso, il dottor Antonio Cerciello.

Questo convegno fornirà un’opportunità preziosa per sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della prevenzione e del controllo della pressione arteriosa, così come dei fattori di rischio cardiovascolare. Saranno discussi approcci e strategie per affrontare questa sfida, promuovendo stili di vita sani e l’accesso a screening regolari per individuare precocemente eventuali problemi cardiaci.