Nella notte scorsa, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato un arresto per furto aggravato, coinvolgendo il 43enne Agostino Galasso, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento dei militari, impegnati in servizio antirapina, è determinante per fermare l’azione criminale. I carabinieri hanno notato due individui a bordo di un’auto impegnati in movimenti sospetti e hanno deciso di pedinarli. La situazione è precipitata quando, in via dei due pini, il 43enne è entrato a forza in una Lancia Y. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, bloccando immediatamente l’uomo mentre il suo complice è riuscito a fuggire a bordo dell’auto con cui si stavano spostando.

Nonostante l’arresto del complice, questi non si è arreso e è riuscito a sfuggire nelle campagne circostanti, dando inizio a una caccia serrata da parte delle forze dell’ordine per la sua cattura.

L’arrestato, Agostino Galasso, è attualmente in attesa di giudizio per il reato di furto aggravato. Nel frattempo, l’autovettura rubata è restituita integra al legittimo proprietario, rappresentando un risultato positivo nell’azione delle forze dell’ordine per contrastare il crimine e ripristinare la legalità.

La rapida risposta dei carabinieri ha permesso di evitare danni ulteriori e di portare alla luce un episodio criminale, dimostrando l’importanza della costante vigilanza e dell’azione tempestiva delle autorità per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.