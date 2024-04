In un’azione coordinata tra gli agenti del Commissariato di Pompei e quelli di Torre Annunziata, due individui sono sorpresi in flagranza di reato durante un tentativo di furto. L’intervento rapido e efficace dei poliziotti ha portato all’arresto dei sospettati, garantendo così la sicurezza della comunità locale. Tutto è iniziato quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione di furto in atto lungo la Ss 145. Gli agenti si sono prontamente diretti sul posto, dove hanno ricevuto indicazioni da un testimone che li ha condotti all’attività commerciale con la porta a vetro infranta e ai due sospettati che si allontanavano in direzione di Torre Annunziata.

Nonostante i tentativi dei sospettati di nascondersi dietro un muretto e delle aiuole, sono individuati e raggiunti dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, che sono accorsi in aiuto dei loro colleghi. L’arresto si è reso possibile anche grazie alle immagini catturate dall’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che hanno confermato il tentativo di furto.

I sospettati, un 32enne di Castellammare di Stabia e un 34enne etiope, sono finiti arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Il primo aveva precedenti di polizia, incluso specifici reati, rendendo ancora più significativo il successo dell’operazione delle forze dell’ordine.