A Ottaviano tre uomini sono finiti arrestati dalle forze dell’ordine mentre tentavano di rubare un’auto parcheggiata. L’operazione è condotta con successo dai Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna, che hanno dimostrato un’efficace azione investigativa e operativa nel fermare i criminali. I tre individui coinvolti nell’azione criminosa sono identificati come un uomo di 42 anni, uno di 35 anni e un altro di 22 anni rispettivamente di Napoli, Nola e San Gennaro Vesuviano. La loro presenza sospetta a bordo di un’auto ha attirato l’attenzione dei militari, che avevano ricevuto segnalazioni riguardo a veicoli simili nella zona vesuviana.

Dopo aver avviato un’indagine approfondita, i Carabinieri hanno tracciato un percorso che ha portato alla localizzazione dei sospetti. I tre uomini erano già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, il che ha facilitato il lavoro investigativo.

È proprio durante uno dei loro tentativi che i Carabinieri li hanno colti sul fatto in via Plinio, nel comune di Ottaviano. Qui, i ladri avevano forzato l’auto e avevano appena messo in moto una Fiat 500 parcheggiata. Tuttavia, la loro fuga è stata breve poiché sono stati rapidamente intercettati e arrestati dalle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi attrezzi utilizzati per commettere il furto, tra cui chiavi universali, grimaldelli e diverse centraline per aggirare le protezioni elettroniche dei veicoli più moderni. Questo materiale dimostra la premeditazione e l’organizzazione dei criminali nell’attuare i loro piani delittuosi.