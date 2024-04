Nella città di Boscoreale il silenzio notturno è interrotto da un inseguimento ad alta velocità, culminato in un arresto da parte dei Carabinieri. Nella serata di ieri, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono coinvolti in un’operazione che ha portato all’arresto di due individui noti alle forze dell’ordine. Carmine Gallo, 30 anni, originario di Capaccio, e Nunzio Della Ragione, 36 anni, sono fermati e arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La vicenda ha avuto luogo nei pressi del rione popolare conosciuto come “Piano Napoli”, quando i Carabinieri hanno intimato l’alt a un’Alfa Mito con i due sospettati a bordo. Tuttavia, anziché fermarsi, il veicolo ha accelerato, dando il via a un rocambolesco inseguimento che si è protratto fino a via Settetermini. Qui, i fuggitivi hanno cercato di sfuggire alla cattura ma sono finiti prontamente bloccati dalle gazzelle dei Carabinieri, che avevano ormai chiuso ogni via di fuga.

L’incidente che ne è seguito ha visto tre Carabinieri rimanere feriti, sebbene fortunatamente le loro condizioni non siano gravi e siano trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare per accertamenti medici.

Nonostante la resistenza e le lesioni inflitte agli agenti, il duo è finalmente arrestato e detenuto in attesa di giudizio. Inoltre, Della Ragione dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale a cui era sottoposto.