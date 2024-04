La tragedia che si è abbattuta su Campagna e sulla compagnia dei Carabinieri di Eboli ha lasciato una scia di commozione, incredulità e immane tristezza per i due militari Francesco Pastore e Francesco Ferraro deceduti nell’incidente. La notte scorsa, intorno a mezzanotte, si è verificato un terribile sinistro stradale che ha portato alla perdita di due valorosi militari dell’Arma dei Carabinieri, mentre un terzo è rimasto ferito gravemente. Nell’impatto tra una Range Rover guidata da una donna di 31 anni e una pattuglia dei Carabinieri, hanno perso la vita il maresciallo e vicecomandante della stazione di Campagna, Francesco Pastore, 25 anni, originario di Manfredonia, e il carabiniere Francesco Ferraro, 27 anni, originario di Montesano Salentino, entrambi della Puglia, carabinieri e colleghi, due corregionali, ma soprattutto due amici spirati insieme dopo l’incidente.

Il terzo carabiniere coinvolto nell’incidente, anch’egli in servizio a Campagna, è attualmente ricoverato all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, mentre un altro cittadino, un 75enne alla guida di una Punto, è gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia di Stato, ma si sa che la Range Rover ha piombato sull’auto dei Carabinieri, senza che ci fosse un posto di blocco, causando la morte di uno dei militari sul colpo, mentre il secondo è deceduto poco dopo, nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Salerno e delle ambulanze.

Il maresciallo Pastore, uscito dal corso da pochi anni, era già conosciuto per la sua dedizione al lavoro e la sua attenzione verso i cittadini. Francesco Ferraro, più grande di qualche anno e con più esperienza, era un giovane Carabiniere determinato a costruirsi un futuro con la divisa che amava.

Entrambi partiti dalla Puglia per intraprendere una carriera nell’Arma, sono uniti in modo tragico lungo la strada statale di Campagna, lasciando un vuoto insormontabile nella comunità e nei loro colleghi. La loro memoria rimarrà per sempre nel cuore di coloro che li hanno conosciuti e amati.