Nella mattina di Pasquetta un tragico incidente stradale ha scosso la tranquilla comunità di Giffoni Valle Piana, con un uomo di 58 anni coinvolto in un grave incidente con la sua auto finita nella scarpata che lo ha ridotto in fin di vita. L’uomo, identificato come A.G., è portato salvato dal tempestivo intervento del Soccorso Alpino, dopo essere finito con la propria auto in un burrone nei pressi di via Polongone. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente devono ancora essere chiarite, ma ciò che è certo è che l’uomo è uscito di strada, precipitando in una scarpata con la sua auto, mettendo così a rischio la propria vita. La richiesta di intervento è fatta alla centrale operativa 118 di Salerno, che ha immediatamente mobilitato gli specialisti del Soccorso Alpino.

Una squadra del Cnsas di Giffoni Valle Piana, insieme al Soccorso Montano Dedalo, si è prontamente recata sul luogo dell’incidente. L’uomo è trovato al di fuori del veicolo, gravemente ferito. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme al Soccorso Alpino e Speleologico, hanno provveduto a stabilizzare le sue condizioni e a trasportarlo in barella sulla strada principale, dove un’ambulanza del 118 lo attendeva.

L’uomo, le cui condizioni sono descritte come critiche, è trasferito d’urgenza all’ospedale Ruggi e d’Aragona di Salerno per ricevere le cure necessarie. L’incidente ha messo in luce ancora una volta l’importanza dei soccorsi tempestivi e dell’abilità dei volontari del Soccorso Alpino, che hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza, dimostrando il loro impegno e dedizione nel salvare vite umane.