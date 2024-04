Ancora una volta, le fiamme hanno divorato l’area che in passato ospitava la discoteca “Camino Real” sul litorale di Pontecagnano Faiano, lasciando dietro di sé solo distruzione e preoccupazione. L’incendio è scoppiato durante la scorsa notte, aggiungendosi a una serie di roghi che hanno colpito la stessa area nel corso del tempo. Le autorità sono allertate dopo la mezzanotte e i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti prontamente con un’autopompa e un’autobotte per domare le fiamme. Per fronteggiare l’incendio, è stato necessario l’utilizzo di estinguente schiumogeno, data la natura dei materiali combustibili presenti sul luogo.

Il lavoro dei vigili del fuoco è finito ostacolato dalla vastità e dalla varietà dei materiali accumulati nell’area, richiedendo uno sforzo intenso e prolungato per riuscire a spegnere completamente le fiamme.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiarite e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, la ricorrenza di roghi in questa zona abbandonata solleva interrogativi sulla sicurezza e la gestione del sito.