Le prime luci dell’alba hanno portato con sé una scia di disordine e tragedia alla Fiera Campionaria di Venticano, dove un principio d’incendio ha destato preoccupazione e ha provocato la perdita di alcuni piccoli esseri viventi. Secondo quanto emerso dagli accertamenti in corso da parte dei carabinieri, il fuoco, probabilmente causato da un corto circuito, ha avuto luogo in uno stand dedicato alla vendita di animali, causando la morte di alcuni pulcini. Le operazioni di spegnimento sono iniziate dal personale di vigilanza della fiera e poi completate dai Vigili del Fuoco, che hanno anche garantito la messa in sicurezza della struttura.

Il nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto sul posto per effettuare i rilievi necessari, mentre la presidente della Pro Loco Venticanese, Emanuela Ciarcia, ha espresso gratitudine per il pronto intervento degli addetti alla vigilanza della fiera, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno impedito che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Nonostante la triste perdita dei pulcini, fortunatamente non si sono verificati danni di rilievo nell’area fieristica, regolarmente aperta al pubblico questa mattina con tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ciarcia ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto, in particolare per i pulcini che non sono riusciti a essere messi in salvo durante l’incendio, ma ha sottolineato l’efficacia del servizio di vigilanza, in collaborazione con le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, nel contenere e circoscrivere l’area colpita, riuscendo a salvare la maggior parte degli animali presenti.