Ferrarelle S.p.A., uno dei principali gruppi nel settore delle acque minerali in Italia, ha aperto nuove opportunità di lavoro presso il suo stabilimento di Riardo in Campania e assume diverse figure. La sede è situata nella provincia di Caserta. L’azienda ha incaricato l’agenzia per il lavoro Adecco di gestire la ricerca e la selezione del personale per le posizioni di addetti/e alle linee di produzione. I requisiti richiesti per candidarsi a questa posizione includono il possesso di un diploma tecnico, con un voto minimo di 75. È fondamentale anche avere disponibilità a lavorare durante il periodo della stagionalità e dimostrare esperienza pregressa nella produzione industriale, preferibilmente nel settore alimentare o di confezionamento. Capacità di lavorare sia in autonomia che in team, buona manualità e attenzione ai dettagli sono qualità altrettanto importanti per questo ruolo. Inoltre, è richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni, compresi quelli notturni.

Le mansioni dell’addetto alle linee di produzione comprendono la conduzione e la gestione della macchina della linea di produzione assegnata, l’avvio e il cambio formato sulla macchina, l’impostazione dei parametri per la produzione, nonché l’esecuzione di attività di autocontrollo durante la lavorazione. Tra le responsabilità vi è anche il caricamento e lo scarico dei semilavorati e dei prodotti finiti, oltre alla partecipazione alla manutenzione autonoma delle linee produttive e alla sanificazione degli impianti.

L’orario di lavoro prevede turni anche di notte, dal lunedì al venerdì. Ma c’è naturalmente la possibilità di straordinario, visto che Ferrarelle a Riardo assume proprio perché ha bisogno di risorse umane per il suo storico stabilimento in Campania.

Per maggiori dettagli sull’offerta di lavoro e per inviare la propria candidatura, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Adecco a questo link. Lì si possono trovare ulteriori informazioni e procedere con l’inoltro della propria candidatura per questa eccitante opportunità di lavoro presso Ferrarelle S.p.A. a Riardo.