Una tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi presso un’azienda di Guardiaregia, nella provincia di Campobasso, a causa di un grave incidente sul lavoro. Le fiamme, fuoriuscite da una cabina elettrica della cementeria locale, hanno travolto diversi operai, causando gravi ustioni a due di loro. L’incidente ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità e dei soccorritori. Le fiamme hanno provocato ustioni gravi ai due operai coinvolti, che sono trasportati inizialmente all’ospedale Cardarelli di Campobasso. A causa delle loro critiche condizioni, sono successivamente trasferiti all’omonimo ospedale di Napoli per ricevere cure specializzate.

Sul luogo dell’incidente, oltre alle numerose ambulanze del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per domare l’incendio e prevenire ulteriori danni. I Carabinieri sono giunti sul posto per avviare le indagini necessarie al fine di comprendere le cause dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

Questo tragico evento rappresenta un forte richiamo all’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro e sottolinea la necessità di rigorosi protocolli di sicurezza e formazione per prevenire simili incidenti. Le autorità competenti continueranno ad indagare sull’accaduto per garantire che tutte le misure necessarie siano adottate per prevenire futuri incidenti e assicurare la sicurezza dei lavoratori.