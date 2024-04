Se sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Eurospin potrebbe avere l’opportunità che fa per te. Eurospin Lazio S.p.A, società del Gruppo Eurospin, sta cercando nuovi addetti vendita per i suoi supermercati nella regione Campania dove assume personale per diverse posizioni aperte.

Le posizioni aperte sono per i seguenti store:

Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli;

Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Mansioni e Responsabilità:

Le responsabilità del ruolo includono:

Assistenza ai clienti e operazioni di cassa;

Pulizia del punto vendita e mantenimento del layout merceologico;

Sistemazione della merce sugli scaffali e controllo della scadenza dei prodotti.

Requisiti:

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

Affidabilità e serietà;

Flessibilità e capacità di adattamento;

Buone capacità comunicative e relazionali;

Approccio positivo nei confronti del cliente;

Disponibilità a lavorare su turni e festivi;

Residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro;

Patente di guida e auto propria.

Saranno considerate positivamente esperienze pregresse nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, retail o alimentare, ma anche candidature senza esperienza.

Contratto di Lavoro:

Le assunzioni saranno effettuate tramite contratto a norma di legge. Per quanto riguarda le posizioni a Pomigliano d’Arco (Napoli), l’assunzione sarà a tempo determinato finalizzata alla stabilizzazione. Il lavoro sarà a tempo parziale, su turni diurni dal lunedì alla domenica, con giorni di riposo compensativi.

Come Candidarsi:

Se sei interessato a unirti al team Eurospin, l’azienda assume in Campania e puoi candidarti collegandoti al sito web e cercando le offerte di lavoro nella sezione “Campania”. Una volta selezionato l’annuncio di tuo interesse, potrai inviare la tua candidatura cliccando sul link apposito.

Eurospin è un’azienda italiana della GDO fondata nel 1993, con oltre 1.200 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia. Il Gruppo Eurospin è impegnato nello sviluppo personale e professionale dei suoi collaboratori, offrendo opportunità di crescita e sviluppo e un lavoro che oggi fa sempre comodo.