Un importante passo avanti per il trasporto pubblico nella regione campana: il primo treno Stadler costruito a Valencia per la linea Circumvesuviana è pronto per essere spedito a Napoli. Gestita dall’Ente Autonomo Volturno (EaV), questa rete infrastrutturale assume un nuovo volto con l’arrivo di questo moderno convoglio. Secondo quanto annunciato dall’azienda regionale, il treno sarà inviato a Napoli il prossimo agosto e sarà allestito nell’officina EaV di San Giovanni, pronto per l’uso il 5 settembre. Questo passo segna un significativo avanzamento verso il miglioramento del sistema di trasporto pubblico nella regione.

Le prove inizieranno a Napoli, con il collaudo che coinvolgerà sia il vecchio che il nuovo segnalamento ferroviario, al fine di ottenere l’approvazione da parte di Ansfisa. EaV ha dichiarato l’intenzione di richiedere la formazione di un tavolo permanente per garantire un processo di monitoraggio costante.

Tuttavia, la consegna del primo treno ha subito ritardi a causa di fattori esterni, tra cui l’impatto della pandemia di COVID-19 e la situazione geopolitica in Ucraina. Senza questi ostacoli, il treno sarebbe già in servizio. Nonostante le difficoltà, EaV è determinata a perseguire i suoi obiettivi di miglioramento del sistema ferroviario regionale.

Il piano di Stadler prevede l’arrivo di quattro treni al mese, con l’obiettivo ambizioso di avere 10 treni in funzione entro il 2025 e 56 entro il 2026. Tutti i convogli saranno costruiti presso gli stabilimenti di Valencia, garantendo un elevato standard di qualità e affidabilità.