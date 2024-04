Scuole chiuse per due giorni a Benevento. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Clemente Mastella. “In ragione dell’interruzione idrica che interesserà larga parte del territorio cittadino per lavori sulla tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari – si legge – il sindaco Clemente Mastella ha disposto per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, sia pubbliche che private e di tutti gli asili nido, sia pubblici che privati ricadenti nel territorio comunale”. Il provvedimento estende, dunque, a tutte le scuole cittadine le decisioni adottate con l’ordinanza del 25 marzo relative alle sole scuole dove sarebbe mancata l’acqua.

“La ragione dell’estensione, motivata anche da richieste pervenute al sindaco e meritevoli di considerazioni, risiede in ragioni di ordine sanitario e di igiene: il disagio derivante dal prolungato disservizio compromette la possibilità di svolgere le quotidiane azioni di igiene personale e si aggraverebbe per le famiglie con presenza di più figli in età scolare”.