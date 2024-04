Nel corso di un evento al Teatro Quirino di Roma, il Capitano Ultimo, Sergio De Caprio, ha compiuto un gesto sorprendente: si è tolto il passamontagna che indossava dal gennaio del 1993. Questo gesto è avvenuto durante la presentazione della Lista Libertà, lanciata per le elezioni europee da Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud Chiama Nord. L’ex ufficiale dei Ros, famoso per il suo ruolo nell’arresto di Totò Riina, ha deciso di mostrare il suo volto in pubblico per la prima volta dopo oltre tre decenni, annunciando la sua candidatura alle elezioni europee con la Lista Libertà. Questo gesto simbolico rappresenta una svolta significativa nella sua vita, poiché ha dichiarato di voler continuare a servire il popolo italiano a viso scoperto.

Il Capitano Ultimo ha affermato di aver indossato il passamontagna come ultima difesa contro la mafia, ma ora desidera affrontare il futuro con coraggio e determinazione, sempre al servizio del suo paese. Il suo ingresso nella politica attiva con la Lista Libertà di De Luca è accolto con grande attenzione e interesse.

L’evento di presentazione della Lista Libertà ha visto la partecipazione di 19 formazioni politiche, tutte unite nell’obiettivo di superare lo sbarramento del 4% alle elezioni europee. Cateno De Luca ha sottolineato l’importanza di portare la democrazia in un sistema politico spesso descritto come oligarchico, promuovendo un’Europa che dia priorità ai cittadini e alla loro autodeterminazione.