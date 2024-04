Una tragica scoperta ha sconvolto Ostia all’alba di oggi: una donna è stata trovata morta in via Fasan intorno alle 5 del mattino. Si tratta di una cittadina italo-brasiliana di 46 anni con precedenti legati al consumo di droga. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta indagando sull’accaduto e ha già posto in stato di fermo il compagno della vittima, un cittadino romeno di 41 anni.

Le prime ipotesi suggeriscono che la donna sia stata scaraventata giù dalla finestra di un palazzo abbandonato. Le autorità stanno esaminando attentamente la scena del crimine per raccogliere ogni possibile indizio che possa fornire chiarezza su questo tragico evento.

Le Indagini in Corso

È stato il compagno della donna a dare l’allarme chiamando il numero di emergenza 112. La Squadra Mobile e il commissariato Lido sono impegnati nelle indagini per ricostruire con precisione i dettagli di quanto accaduto. Secondo quanto riportato dagli investigatori, la coppia si trovava insieme nell’appartamento al momento della tragedia.

Al momento, le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta degli eventi che hanno portato alla morte della donna. Purtroppo, al momento dell’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare per la vittima, che è stata dichiarata morta sul posto.