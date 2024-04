Una scena drammatica ha colpito Fonte di Roccadaspide quando una donna è finita azzannata al collo dal suo stesso cane, un pastore tedesco, per cause ancora non del tutto chiare. La vittima, una donna di 65 anni, ha riportato una ferita lacerocontusa alla nuca a seguito dell’aggressione del proprio animale domestico. Fortunatamente, il marito è intervenuto prontamente per soccorrere la moglie. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato la donna all’ospedale di Eboli per ricevere le cure necessarie. Nonostante la gravità dell’attacco, la donna non è in pericolo di vita, secondo quanto riportato dai soccorritori.

Questo episodio avvenuto a Fonte di Roccadaspide arriva pochi giorni dopo un’altra aggressione avvenuta nella stessa zona, e poco distante dalla tragica morte del piccolo Francesco Pio, vittima di un attacco da parte di due pitbull. L’incidente solleva nuovamente l’importante dibattito sulla sicurezza dei cani domestici e sulla necessità di adottare misure preventive per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.