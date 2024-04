La giornata di ieri è segnata da tragici incidenti stradali in diverse città italiane, con due morti e numerosi feriti gravi. Gli episodi più gravi hanno coinvolto Roma, Piacenza, Bari e Milano.

Roma: Un Giovane Perde la Vita in un Incidente Mortale

Nella Capitale, un tragico incidente ha causato la morte di un giovane di 21 anni, Filippo Barletta. Durante le prime ore del mattino, nei pressi di via di Torrevecchia, un motoveicolo Zontes zt 125 con a bordo due ragazzi è uscito fuori strada. Uno dei due passeggeri è morto sul colpo, mentre l’altro è rimasto illeso. Inoltre, si è verificato un tamponamento tra auto di curiosi che si erano fermati per scattare foto dell’incidente con il cellulare.

Piacenza: Uomo Ucciso da un’Auto Pirata

Nella provincia di Piacenza, un uomo di 57 anni, Michele Dalla Valle, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata a Carpaneto. Le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare e arrestare il conducente fuggito. L’uomo è stato trovato gravemente ferito a pochi metri da casa sua ed è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

Bari: Bimba di 6 Anni Investita da una Moto

A Bari, una bimba di 6 anni è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata dopo essere stata investita da una moto. L’incidente è avvenuto in via Principe Amedeo, e il conducente della moto è fuggito subito dopo l’incidente. Dopo un breve periodo di fuga, il motociclista è stato individuato e denunciato dalla polizia locale per fuga ed omissione di soccorso. La bimba è attualmente in prognosi riservata.

Milano: Scontro tra 4 Auto con Numerosi Feriti

Infine, lungo la Tangenziale Ovest di Milano, uno scontro tra quattro vetture ha causato il ferimento di 13 persone, due delle quali in condizioni critiche. Tra i feriti gravi ci sono una ragazza e un ragazzo, entrambi intorno ai 20 anni. L’incidente è avvenuto in prossimità di un’uscita per la Statale 11, poco dopo Pero.