Domani, 25 aprile, un grande contingente di duemila soci dell’Azione Cattolica della Diocesi di Nola si recherà a Roma per partecipare all’atteso incontro con Papa Francesco, denominato ‘A Braccia Aperte’. Questo evento, promosso dall’Azione Cattolica Nazionale, si tiene alla vigilia della XVIII Assemblea Elettiva e rappresenta un momento di grande significato per tutti i partecipanti. Il presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Nola, Vincenzo Formisano, esprime la gioia e l’attesa trepidante per questo incontro, sottolineando l’importanza della vocazione laicale e della vita quotidiana improntata ai valori della fede. Più di sessanta associazioni parrocchiali hanno aderito all’invito, mentre quarantaquattro pullman partiranno da varie zone della Diocesi di Nola per raggiungere la Capitale.

In Piazza San Pietro, i soci dell’Azione Cattolica di Nola si uniranno ai gruppi provenienti da tutte le Diocesi d’Italia, con un totale previsto di cinquantamila partecipanti. Questa giornata sarà anche un’occasione per ricordare il contributo dei cattolici alla lotta partigiana contro il Nazifascismo e per la liberazione dell’Italia.

Formisano sottolinea l’importanza della presenza numerosa dei soci dell’Azione Cattolica di Nola, rappresentando un popolo innamorato e appassionato, fedele e discreto ma presente. La giornata del 25 aprile, coincidente con la Festa della Liberazione, diventa un momento significativo per testimoniare l’impegno della Chiesa e dell’Azione Cattolica nel costruire un futuro di pace e solidarietà.

L’incontro con Papa Francesco precede l’avvio dei lavori della XVIII Assemblea Nazionale Elettiva dell’Azione Cattolica italiana, che si terrà a Sacrofano (Roma) dal 25 al 28 aprile 2024. Mille delegati provenienti da tutte le Diocesi d’Italia si riuniranno per eleggere il Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica italiana per il triennio 2024-2027.

L’Azione Cattolica italiana, con oltre centocinquant’anni di storia, rappresenta una realtà ecclesiale e civile con oltre duecentomilatesserati, presenti in più di cinquemila parrocchie italiane. L’evento in Piazza San Pietro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 9:30.