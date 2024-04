Si chiama Capacity Maker ed un progetto che mira alla creazione di una figura nuova, capace di facilitare i processi di sviluppo sostenibili legati alle cosiddette filiere DAMA (design, architettura, moda e artigianato). Una figura in grado da un lato di individuare le necessità di innovazione delle imprese e dall’altro di costruire progetti ed intercettare opportunità per poter rispondere a tali esigenze. Un progetto ambizioso, specie se si tiene conto che il territorio nel quale i soggetti promotori, l’incubatore di imprese di Torre del Greco Stecca e la società Medaarch di Cava de’ Tirreni, si muovono comprende le città dell’area costiero-vesuviana e quelle della costiera Amalfitana e quelle poste a ridosso di Salerno.

Il progetto sarà presentato venerdì 19 aprile con un doppio appuntamento presso l’incubatore Stecca (ex molini meridionali Marzoli, via Calastro, Torre del Greco): al mattino è prevista una tavola rotonda diversi soggetti che si occupano di promozione turistica e culturale nelle città coinvolte (solo per invito). A seguire, alle 11.30, è in programma la presentazione ufficiale di Capacity Maker, alla presenza tra gli altri di Giuliana Esposito di Stecca; Amleto Picerno Ceraso di Medaarch; Annarita Colasante di Confcommercio Campania; Simona Paolillo del Cna di Salerno

A seguire il seminario dal titolo “Creare valore connesso: strategie innovative per progetti sostenibili nelle comunità locali”, che avrà come relatori Agostino Riitano, manager culturale noto per avere guidato tra gli altri gli staff di Matera capitale europea della Cultura e Procida capitale italiana della cultura, e Luca Tesauro, Ceo e Founder di Giffoni Innovation Hub.