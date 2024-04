Nel pomeriggio di ieri un inquietante episodio ha sconvolto la tranquilla località di San Marco di Castellabate, quando un giovane romeno di 35 anni ha tentato di togliersi la vita lungo il sentiero de “La Grotta”. Il gesto estremo sembra essere scatenato da una delusione amorosa, portando il giovane a legarsi con una corda attorno a un albero, a picco sugli scogli lungo il sentiero naturalistico. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione delle forze dell’ordine, il ragazzo è tratto in salvo prima che fosse troppo tardi. Carabinieri, polizia locale e guardia costiera sono intervenuti tempestivamente per affrontare la situazione delicata e salvare la vita del giovane.

Anche i sanitari dell’associazione Valcalore sono chiamati sul posto per fornire assistenza al ragazzo. Nonostante il momento di profonda disperazione che ha portato il giovane a compiere quel gesto estremo, fortunatamente non ha riportato ferite fisiche.

È il coraggio del 35enne stesso, che ha chiamato i soccorsi rendendosi conto della gravità del gesto che stava per compiere, a consentire alle forze dell’ordine di intervenire in tempo per salvarlo. L’encomiabile lavoro svolto in sinergia dalle varie squadre intervenute sul posto ha permesso di evitare una tragedia e di dare al giovane una nuova possibilità di affrontare la vita.