Il Consiglio regionale della Campania ha dato il via libera al piano di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei comuni. Questo provvedimento prevede la costruzione di crematori in diverse aree della regione al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini in materia di cremazione. Nello specifico, sono previsti quattro crematori da collocare nell’area della Città metropolitana di Napoli. Due di questi saranno posizionati nell’area cimiteriale di Poggioreale, di cui uno già esistente e uno in fase di installazione, mentre gli altri due saranno ubicati in un’area diversa dal territorio cimiteriale della città.

Inoltre, sono previsti tre crematori nell’area cimiteriale dei comuni della provincia di Salerno. Due di essi sono già esistenti nei comuni di Cava de’ Tirreni e Montecorvino Pugliano, mentre il terzo sarà ancora da installare.

Per quanto riguarda la provincia di Caserta, sono previste due strutture da collocare nell’area cimiteriale di due comuni. Uno di questi crematori è già operativo a Castel Volturno, mentre il secondo dovrà essere installato.

Infine, sono previsti due crematori anche nell’area cimiteriale di due comuni delle province di Avellino e Benevento. Uno di essi è già presente nel comune irpino di Domicella, mentre il secondo dovrà ancora essere installato nell’altra provincia.