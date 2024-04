“Centinaia di passeggeri, tra cui molti napoletani, dopo aver pagato fino a 10mila euro per un viaggio vacanza nei Paesi arabi, sono rimasti a terra a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito nei giorni scorsi l’Emirato di Dubai ed ora temono di aver perso il denaro speso e di non poter godere della vacanza”. A darne notizia è il presidente dell’associazione NoiConsumatori.it, Angelo Pisani.

“Alla luce dei fatti e senza un accertamento ufficiale delle cause del blocco aereo che ha impedito i viaggi verso Dubai – si chiede Pisani – chi dovrà rispondere dei danni provocati? Senza dubbio, i malcapitati turisti hanno immediatamente diritto al rimborso dei pagamenti dei viaggi non goduti. Le agenzie di viaggio più serie, al primo nostro reclamo inoltrato a nome dei turisti napoletani rimasti per ore bloccati a Capodichino prima della notizia del mancato volo per Dubai, hanno comunicato che provvederanno al rimborso. Ma chi pagherà il risarcimento morale dei danni, se prima non si stabilisce realmente la causa di quanto accaduto? Si apra un’inchiesta, anche a tutela della salute dei cittadini in caso di ripetizione di tali ‘strani’ fenomeni”