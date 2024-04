Un errore nel sistema automatico di lettura delle targhe ha causato un vero e proprio inghippo amministrativo, con ben 51 contravvenzioni per transito in Zona a Traffico Limitato (Ztl) inviate al proprietario sbagliato dell’auto coinvolta. Il malinteso è emerso quando si è scoperto che le multe per transito non autorizzato nella Ztl, attraverso il varco di via Mezzocannone a Napoli, sono erroneamente indirizzate a un automobilista che in realtà non era mai arrivato nella città partenopea.

Il sistema automatico di lettura delle targhe ha indotto gli operatori in errore, generando verbali di infrazione per un veicolo che non aveva mai attraversato quel varco. Di conseguenza, 51 contravvenzioni sono emesse e inviate all’indirizzo del proprietario errato dell’auto.

Una volta individuata la causa dell’errore, la Polizia locale ha agito prontamente, annullando i verbali e inserendo la targa del veicolo coinvolto nella “white list” per evitare futuri malintesi. Le contravvenzioni sono successivamente correttamente indirizzate al vero proprietario del veicolo responsabile delle infrazioni ripetute.