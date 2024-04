Dopo un periodo di settimane caratterizzato da temperature quasi estive, l’Italia è colpita da un’ondata di freddo accompagnata da cielo nuvoloso e piogge abbondanti, soprattutto nelle regioni centro-nord che continuerà con tempo instabile fino al 25 Aprile. Tuttavia, in occasione del ponte, potrebbero verificarsi alcune variazioni climatiche ma il maltempo anche a singhiozzo durerà in qualche zona fino al Primo Maggio.

Le previsioni indicano che a partire da giovedì 25 aprile le temperature potrebbero registrare un lieve aumento. La mattinata si presenterà prevalentemente stabile, con prevalenza di sole ad eccezione di nubi compatte lungo le coste occidentali, con possibili rovesci sul Lazio e la Campania. Nel pomeriggio, invece, si prevede un’accentuata instabilità su tutti i rilievi, nelle Marche, nel Veneto e in Campania. Le temperature saranno in aumento, garantendo un clima piacevole durante il giorno. I mari saranno generalmente mossi, con il Tirreno che potrebbe essere molto mosso.

Nelle regioni del Sud, si assisterà a un lento aumento della pressione atmosferica, tuttavia è prevista un’instabilità mattutina sulle coste della Campania, sulla Puglia centrale e sulla Calabria tirrenica con tempo davvero brutto dal 25 Aprile. In Sardegna, invece, il tempo sarà più soleggiato. Le altre regioni del Sud vedranno un cielo nuvoloso in modo irregolare. I venti saranno variabili, mentre i mari saranno generalmente mossi o molto mossi. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 18°C. Questo cambiamento delle condizioni meteorologiche potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per coloro che intendono trascorrere del tempo all’aperto durante il ponte del 25 aprile. Gli amanti delle escursioni potrebbero approfittare delle temperature più miti e del clima più stabile per godersi passeggiate in natura o escursioni sui rilievi.

Le famiglie che desiderano organizzare gite o picnic potrebbero trovare condizioni più favorevoli, con una riduzione delle precipitazioni e una maggiore presenza di sole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate, poiché potrebbero verificarsi variazioni dell’ultimo minuto.

Nonostante il recente periodo di instabilità, il ponte del 25 aprile potrebbe offrire un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e un clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile monitorare le previsioni aggiornate per eventuali variazioni dell’ultimo minuto e pianificare le attività all’aperto in base alle condizioni climatiche previste.