La riforma della legge Cartabia, oggetto di intense critiche e polemiche, potrebbe finalmente trovare consenso tra coloro che ne beneficiano direttamente, come una coppia che si si è sposata e divorziata nello stesso giorno. Tra questi, spiccano inoltre le coppie che stanno affrontando la difficile decisione di divorziare, ora agevolate da tempi ridotti e una burocrazia snellita. E a conferma di ciò, Salerno si distingue ancora una volta come pioniere con una sentenza innovativa, perfettamente in linea con i dettami della riforma. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino.

Recentemente, una coppia salernitana ha ottenuto il divorzio nel giorno stesso della proclamazione della separazione, fissando un’udienza a soli sei mesi di distanza per ratificare le loro volontà e permettere che la pratica seguisse il proprio corso dal punto di vista degli effetti giuridici. Questo periodo di sei mesi è quindi considerato sufficiente per verificare un cambiamento dello status quo dei coniugi. Una svolta che ha notevolmente semplificato le pratiche e ridotto i tempi di attesa, permettendo alle coppie di sentirsi “libere” molto più rapidamente rispetto al passato.

La sentenza è emessa dalla prima sezione civile del tribunale di Salerno, composta da magistrati preparati ed attenti alle problematiche familiari. Secondo l’avvocato Lucia Vicinanza, che ha assistito nel procedimento il marito, questa sezione si distingue per essere all’avanguardia e per creare precedenti significativi nel campo del diritto di famiglia.

Nonostante i tempi ridotti, la riforma prevede comunque una tutela per i figli coinvolti, che sono ascoltati dal magistrato di turno e assistiti da un “difensore del minore” nominato come curatore speciale. Nel caso della coppia salernitana, che aveva optato per la separazione consensuale nello stesso giorno della separazione, è stato trovato anche un accordo per la gestione dei figli, dimostrando che la nuova legge tiene in debita considerazione il benessere e gli interessi dei più piccoli coinvolti nelle procedure di separazione e divorzio.