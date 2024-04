Nell’Agro Nocerino Sarnese, con particolare attenzione ai comuni di Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino, Scafati e Angri, sono in corso controlli straordinari e a tappeto sulle attività commerciali e sugli alimenti. Questa iniziativa è condotta dall’UOSD 61 62 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con l’obiettivo di garantire la qualità igienico-sanitaria in tutte le fasi relative alla produzione, trasformazione, conservazione, trasporto, deposito, commercializzazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti e delle bevande, a vantaggio dei consumatori.

Fin dai primi accertamenti, sono rilevate numerose irregolarità, con conseguenti sanzioni per l’inosservanza delle normative igienico-sanitarie. Parallelamente, sono in corso controlli presso le aziende agricole del territorio, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Tutela Agroalimentare, al fine di garantire il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L’Asl Salerno, con la sua attività di vigilanza costante, mira a migliorare la tutela della salute dei cittadini, spesso ignari delle potenziali problematiche legate alle tossinfezioni degli alimenti ed in questo caso i controlli si sono estesi a Scafati e nelle città vicine.

A tal proposito, Aldo Severino, presidente di Confesercenti, ha commentato: “I controlli effettuati dalle autorità negli esercizi che trattano alimenti, come laboratori, ristoranti, bar, e simili, sono sempre possibili a sorpresa. L’obiettivo è verificare la regolarità delle procedure messe in atto dai titolari. È importante ricordare che queste ispezioni avvengono senza preavviso e che è fondamentale essere preparati. Se vengono riscontrati problemi o inadempienze, il primo passo è richiedere al titolare di porre rimedio entro un periodo di tempo stabilito, che può arrivare fino a 30 giorni per le non conformità minori. Per le irregolarità più gravi, che potrebbero mettere a rischio la salute dei lavoratori o dei clienti, è possibile anche l’imposizione della chiusura temporanea dell’attività”.

Queste azioni di controllo e vigilanza mirano a garantire standard elevati di igiene alimentare e a proteggere la salute pubblica, con l’obiettivo di assicurare che le attività commerciali rispettino le normative vigenti per la sicurezza alimentare.