Giulio Gerli riparte da 5 anni fa, ma ci mette anche nuove idee e apre ad altre forze politiche e sociali del territorio. In vista delle imminenti elezioni comunali di Striano, l’imprenditore ha aperto il comitato elettorale in piazza IV Novembre ed ha presentato il progetto politico e amministrativo. Si chiama “Insieme” e coinvolge Verdi, parte del Pd, esponenti del gruppo civico Esserci, rappresentanti della società civile. Domenica il taglio del nastro, tra entusiasmo e partecipazione.

“Con questo movimento politico portiamo a compimento un lavoro iniziato più di dieci anni fa quando tentammo di convogliare le forze civiche, la società civile e tanti giovani in una sola forza politica che potesse portare rinnovamento radicale, non tanto nei nomi, quanto nel modo di fare politica”, ha detto Gerli. E ha aggiunto: “Noi, insieme, in questi cinque anni, abbiamo fatto prevalere gli interessi degli strianesi, tutti, nessuno escluso. Insieme, oggi, abbiamo avuto il coraggio di aprire una nuova stagione politica. Insieme abbiamo avuto il coraggio di voltare pagina, senza cancellare il passato, ma per aprire una stagione di cambiamento che non abbiamo chiesto noi, ma che viene continuamente dal paese”.

Gerli ha chiarito subito la discontinuità con l’amministrazione uscente: “Ci siamo trovati insieme nel condividere la necessità di rimettere in sesto tutti i servizi sociali e i rapporti con le associazioni del territorio, non vogliamo più bambini esclusi dalla possibilità di prendere il pulmino per andare a scuola. Non vogliamo più anziani lasciati soli. Non possiamo più accettare che un diritto di tutti venga fatto passare come un vantaggio per pochi. Su questi temi siamo stati uniti con tutta l’opposizione.”

E poi: “Voglio dirlo in modo chiaro: quest’amministrazione crede di poter esercitare minacce, ritorsioni, vendette di tipo personale e lettere anonime. Noi siamo qui stamattina per rompere questi meccanismi di deriva autoritaria che solo in questo paese siamo riusciti a vedere di queste dimensioni. Ci vuole un sentimento di coraggio che abbatte la paura perché questi qua non fanno paura a nessuno”. Rincara la dose il candidato Gerli con gli applausi della piazza. “Son giorni che ricevo molti messaggi da diversi amici. Io ho messaggi di questa mattina di persone che vanno a lavorare per una modica cifra giornaliera e mi dicono che hanno paura a farsi vedere in piazza perché hanno già avuto minacce ritorsive da certi personaggi di questo paese. Questo è inaccettabile”.

I lavori sono aperti da Francesco Gravetti, poi con Gerli sono intervenuti le consigliere comunale Olimpia Ferrara e Giulia Adamo e Luigi Gatti, in rappresentanza della parte dei Dem che ha aderito.