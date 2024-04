Alle prime luci dell’alba la tranquilla cittadina di Atena Lucana, in provincia di Salerno, è scossa da un audace colpo ai danni della filiale locale della Banca Magna Grecia. Quattro malviventi, agendo con rapidità e determinazione, sono riusciti a entrare nell’edificio e a portare via una cassaforte contenente poco più di cinquemila euro. L’azione della banda è eseguita con precisione militare: utilizzando esplosivi, sono riusciti a sradicare la cassaforte dal muro, mettendo a repentaglio la sicurezza del quartiere circostante. La loro fuga è altrettanto rapida e coordinata: a bordo di un’auto, si sono diretti verso l’autostrada A2 del Mediterraneo, cercando di sfuggire alla cattura.

Nonostante la brevità dell’intera operazione, le telecamere di sicurezza della banca sono riuscite a catturare ogni momento del furto, fornendo alle autorità importanti prove per le indagini in corso. Al momento, sono i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ad essere sulle tracce dei responsabili, determinati a portare giustizia per questo audace crimine.