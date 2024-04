Sabato sera, nella gremitissima stazione di Piazza Garibaldi, i pendolari e i turisti diretti a Sorrento hanno vissuto un’esperienza caotica e frustrante a causa di problemi tecnici che hanno interrotto il servizio ferroviario della Circumvesuviana tra Torre Annunziata e Sorrento per un viaggio durato fino a tre ore. La situazione ha generato disagi e ritardi considerevoli, con i viaggiatori costretti a ricorrere a un servizio sostitutivo di autobus. Il treno diretto a Sorrento, inizialmente previsto per le 18.21, è annunciato come interrotto poco dopo le 18:00, costringendo i passeggeri a dover utilizzare autobus sostitutivi a partire dalla stazione di Torre Annunziata. Successivamente, è comunicato che il treno si sarebbe fermato a Castellammare di Stabia, dove i passeggeri avrebbero dovuto continuare il viaggio con ulteriori bus sostitutivi. A riportare la notizia è il quotidiano Roma.

La situazione è caratterizzata da grande confusione e disagio: i viaggiatori, già in attesa da diverso tempo, si sono trovati a dover affrontare un viaggio affollato e scomodo, con corridoi stracolmi e una scarsa organizzazione del servizio di trasporto alternativo.

La tensione è cresciuta quando, intorno alle 19:15, il primo bus arrivato a Castellammare di Stabia ha riacceso gli animi tra i passeggeri, costretti a fronteggiare una situazione di sovraffollamento e incertezza. La mancanza di autobus adeguati ha portato a situazioni di stress e confronti accesi tra i viaggiatori, che si sono visti costretti ad aspettare ulteriori mezzi di trasporto per raggiungere la loro destinazione.

La situazione ha raggiunto il culmine quando, intorno alle 20:30, un gruppo di passeggeri sceso da un autobus ha assistito impotente alla partenza del treno diretto a Sorrento, senza alcuna considerazione per coloro che avrebbero dovuto prendere il prossimo treno previsto per le 21:05.

L’intera odissea è durata oltre 3 ore, causando non solo stanchezza e delusione, ma anche un profondo senso di sconcerto tra i passeggeri, soprattutto i turisti, per i quali questa spiacevole esperienza non è stata certo la migliore introduzione al territorio.

L’episodio evidenzia la necessità di un miglioramento dell’organizzazione e della gestione del trasporto pubblico, al fine di garantire un servizio efficiente e affidabile per tutti i passeggeri, sia locali che turisti, che scelgono di utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi nella regione.