Negli ultimi giorni sono completati importanti interventi di restyling delle facciate delle stazione Circumvesuviana di Boscotrecase e di quella di Saviano. La stazione boschese, inaugurata nel lontano 2009 con l’attivazione della variante del tracciato della linea, è un punto nodale per i trasporti nella regione. La notizia del completamento dei lavori è stata comunicata dall’Ente Autonomo Volturno. Secondo quanto dichiarato dall’Ente, fino a poco tempo fa erano evidenti segni di degrado sulle facciate della stazione, causati dall’usura dei materiali nel corso degli anni. Tuttavia, grazie agli interventi di ripristino recentemente effettuati, oggi è possibile ammirare le facciate della stazione nella loro completa bellezza, con un ritorno allo splendore del rosso pompeiano originale.

Questo restauro non solo restituisce alla stazione di Boscotrecase il suo aspetto originario, ma rappresenta anche un segno di attenzione e cura per il patrimonio architettonico della regione. La stazione, essendo un punto di riferimento per i viaggiatori e un simbolo della storia ferroviaria locale, merita di essere mantenuta e preservata nel migliore dei modi.

Il rosso pompeiano, caratteristico delle facciate della stazione, è un richiamo ai colori vivaci e distintivi che caratterizzano l’architettura della zona. Questo colore, ripristinato con cura e precisione, conferisce alla stazione un’atmosfera accogliente e familiare, mentre testimonia anche il rispetto per la storia e la tradizione locali.

Il completamento di questi lavori di ripristino è motivo di soddisfazione per la comunità locale e per tutti coloro che usufruiscono dei servizi ferroviari offerti dalla stazione di Boscotrecase. Ora, i viaggiatori possono godere di una struttura rinnovata e accogliente, che riflette il carattere e l’identità della regione.

Inoltre sono quasi completi i lavori di restyling delle facciate della stazione di Saviano (Napoli), sulla linea ex Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano. Dopo le frequenti richieste dei cittadini che utilizzano la stazione, l’Eav, azienda della Regione Campania che gestisce le linee ferroviarie vesuviane, è intervenuta per il restyling della struttura che presentava evidenti fenomeni di degrado e spesso oggetto di atti vandalici.