In arrivo potrebbe essere un nuovo bonus in busta paga per alcune categorie di lavoratori, una misura ancora in fase di valutazione ma che potrebbe portare 80 euro circa aggiuntivi al mese per il 2024 mentre si sta valutando la possibilità di estenderlo ulteriormente ai prossimi anni.

A Chi Spetta il Bonus da 80 Euro?

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma secondo le prime indiscrezioni, il bonus da 80 euro potrebbe essere concesso esclusivamente a determinate categorie di lavoratori. Si prevede che questo contributo, una tantum, sia erogato insieme alla tredicesima mensilità di dicembre 2024, destinato ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore a 15.000 euro.

Come Ottenere il Bonus?

Le modalità di richiesta e ottenimento del bonus sono ancora in fase di definizione, in quanto la misura deve ancora passare attraverso il Consiglio dei Ministri per essere ufficializzata. È quindi necessario attendere alcuni mesi per avere certezze in merito.

In attesa dell’approvazione di questa nuova misura, è importante ricordare che attualmente i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi possono già beneficiare di uno sconto fiscale sulle trattenute in busta paga, noto anche come “taglio del cuneo fiscale”. Questo sgravio, introdotto dal nuovo decreto fiscale del governo, comporta uno sconto sulle trattenute pari al 6% per redditi annui lordi fino a 35.000 euro e del 7% per redditi annui lordi fino a 25.000 euro. Ciò significa un aumento dello stipendio mensile tra i 75 e i 98 euro a partire da gennaio 2024.

Il possibile arrivo di questo nuovo bonus da circa 80 euro rappresenterebbe un ulteriore sostegno economico per i lavoratori con redditi bassi, contribuendo a migliorare le loro condizioni finanziarie e a stimolare la crescita economica del Paese. Resta da vedere come verrà definita la misura e quali saranno le modalità per richiederla una volta che sarà ufficializzata.