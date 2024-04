Nel cuore dei parcheggi del centro direzionale, si è verificato un tentativo di furto che ha messo in moto una rapida risposta delle forze dell’ordine e dei servizi di sicurezza del Consorzio Ge.Se.Ce.Di. Secondo le informazioni fornite dalle autorità, tre individui armati hanno tentato di rubare una Smart parcheggiata nell’area del parcheggio P9. Tuttavia, l’audacia dei presunti ladri è interrotta dall’intervento tempestivo di una pattuglia dell’ufficio Sicurezza del Consorzio Ge.Se.Ce.Di. All’arrivo delle forze dell’ordine, due dei presunti colpevoli sono fuggiti dalla scena del crimine, mentre il terzo è prontamente bloccato dagli agenti di sicurezza, sotto il comando del capoturno Sottotenente Cacciola Giovanni. La prontezza di tali interventi ha consentito di evitare danni maggiori e di garantire la sicurezza dei cittadini presenti nell’area.

Immediatamente dopo la cattura del sospetto, sono giunti sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di Poggioreale, i quali, in collaborazione con gli agenti di Sicurezza del Consorzio, hanno proceduto all’arresto del individuo in questione, il quale è identificato come cittadino italiano di origine napoletana. Al momento, le indagini sono ancora in corso per individuare e catturare i due complici fuggitivi. Le autorità assicurano di essere impegnate a fondo per portare alla giustizia tutti coloro che sono coinvolti in questo tentativo di furto e per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.