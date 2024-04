A ottobre 2024, il Sud Italia si prepara a ospitare il suo gioiello commerciale più grande di sempre, il Centro Commerciale Maximall Pompeii. Questa struttura imponente, destinata a diventare un punto di riferimento per l’intera regione, si appresta alla sua grande inaugurazione, la cui data esatta sarà rivelata solo nelle prossime settimane. Dopo un lungo periodo di attesa e di complessità, i lavori sono entrati nel rush finale, preparandosi a trasformare i cantieri in un vivace centro commerciale che offrirà una vasta gamma di negozi e servizi. Secondo fonti ufficiali riportate da Fanpage.it, si prevede che l’apertura del Maximall Pompeii porterà a un notevole aumento delle opportunità di lavoro, soprattutto in un’area densamente popolata come quella compresa tra Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia dove il centro commerciale può fare da attrattore.

Il CEO di IrgenRe Group, Paolo Negri, ha dichiarato a Fanpage.it di prevedere circa 2.500 posti di lavoro diretti e indiretti, ma non esclude che questi numeri possano crescere ulteriormente, considerando l’alto tasso demografico della zona e l’ambizione del progetto.

I lavori, iniziati all’inizio del 2020, hanno subito ritardi a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero. Tuttavia, dopo alcune complicazioni e interruzioni, sembra che tutto stia finalmente procedendo verso la data prevista per l’inaugurazione.

Il Centro Commerciale Maximall Pompeii si presenta con numeri da record: con una superficie di 200.000 metri quadri di terreno, ospiterà 130 negozi e 30 ristoranti su due piani, oltre a un hotel a 4 stelle gestito dal Gruppo Marriott Bonvoy con 135 camere. La struttura includerà anche un cinema con otto sale, un teatro e una sala conferenze. Una piazza centrale modellata come un anfiteatro greco-romano, arricchita da una spettacolare fontana con getto d’acqua alto oltre 25 metri, catturerà l’attenzione dei visitatori.

Il parcheggio, progettato per accogliere fino a cinquemila auto e trenta bus turistici, garantirà un facile accesso per chiunque desideri visitare il centro commerciale. Inoltre, un parco verde aperto al pubblico di 50.000 metri quadrati e una copertura aggiuntiva di 6.000 metri quadrati offriranno uno spazio rigenerante e piacevole per gli ospiti.