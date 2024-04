Un appello urgente sta circolando su Facebook, lanciato da Pina Sabatino, una volontaria animalista, che sta mettendo in guardia i cittadini di Casola di Napoli riguardo a un presunto individuo che compie atti di maltrattamento verso cani e gatti nella zona. Sabatino invita i residenti a contattare immediatamente le forze dell’ordine o il sindaco Costantino Peccerillo nel caso avvistassero questo individuo, da lei definito “squilibrato”, mentre si aggira per il paese e si rende responsabile di atti di crudeltà verso gli animali.

Secondo quanto riportato dalla volontaria sui social media, sono segnalati casi in cui questo individuo avrebbe preso in custodia cani e gatti in condizioni pietose, sottoponendoli a maltrattamenti. Un cane pastore tedesco è già sequestrato, insieme a un gattino legato a una catena. Attualmente, l’uomo sarebbe avvistato in compagnia di un cucciolo chiuso in una busta, infestato da pulci e zecche e visibilmente spaventato.

L’appello di Sabatino è chiaro e diretto: chiede ai cittadini di Casola di Napoli di fermare questa brutale violenza contro gli animali. Ha già contattato i carabinieri, ma senza successo, e ha cercato di mettersi in contatto con il sindaco, anch’esso risultato irraggiungibile. Perciò, chiede l’intervento urgente della comunità per proteggere gli animali e fermare questo scempio.

Le segnalazioni su questo individuo, descritto come un giovane alcolizzato e già noto alle forze dell’ordine, sono inoltrate alla stazione dei carabinieri di Gragnano, competente per il territorio.