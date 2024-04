Nel pomeriggio di ieri la centrale operativa 118 di Salerno ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per soccorrere una persona che si è infortunata nei pressi del santuario di San Vincenzo a Dragonea. La vittima, una donna originaria di Vietri sul Mare, si trovava in escursione con dei familiari quando è finita coinvolta in un incidente con alcuni cavalli, le cui cause sono ancora da chiarire. Durante l’incidente, la donna è inciampata e ha riportato un trauma all’arto inferiore. Fortunatamente, il pronto intervento delle squadre di soccorso è stato cruciale per garantire il suo trasferimento sicuro verso la struttura sanitaria più vicina.

Sul luogo dell’incidente è giunta una squadra del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per supportare l’équipe dell’ambulanza del 118. I soccorritori hanno provveduto ad imbarellare la persona infortunata e a trasferirla su una barella portantina, per poi procedere al trasporto verso l’ambulanza. In questa delicata operazione di soccorso hanno collaborato anche i carabinieri del nucleo radiomobile, garantendo il coordinamento e la sicurezza dell’intervento.

L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza e dell’efficacia del Soccorso Alpino e Speleologico nella gestione di situazioni di emergenza in ambienti montani o naturali. La tempestività delle operazioni di soccorso e il coordinamento tra le diverse squadre coinvolte hanno contribuito a garantire un trasferimento sicuro della persona infortunata verso le cure mediche necessarie.