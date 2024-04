Maurizio Travaglini, noto come Mtra nel mondo dell’arte presepiale e delle sculture d’arredamento, è finito arrestato dalla Polizia di Stato dopo che è trovato in possesso di armi, droga e una grande quantità di denaro contante. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 2 aprile, dopo una perquisizione nella sua casa nel quartiere di Bagnoli, Napoli. Il 55enne Travaglini è fermato mentre si trovava su uno scooter nei pressi della stazione di Bagnoli della Linea 2 della Metropolitana, durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del commissariato San Paolo. Durante l’operazione, Travaglini è visto cedere qualcosa a una donna in cambio di denaro, che è poi salita sullo scooter con lui. I poliziotti li hanno seguiti e fermati, trovando denaro e droga in possesso di entrambi.

Il ritrovamento ha portato alla perquisizione dell’abitazione di Travaglini a Bagnoli e di un locale ad Agnano da lui utilizzato. Nell’appartamento sono trovati droga, armi da fuoco e coltelli, mentre nel locale sono rinvenuti ulteriori quantità di droga e una pistola Beretta con matricola abrasa, oltre a una somma considerevole di denaro contante.

Travaglini è arrestato con l’accusa di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma clandestina, detenzione illegale di armi da guerra e ricettazione. La donna èsanzionata amministrativamente per detenzione di droga per uso personale.