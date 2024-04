Per lungo tempo, il Castello delle Cerimonie è il luogo incantevole dove celebrare matrimoni da favola. Tuttavia, un’ombra si è abbattuta su questa magica location a causa di abusi edilizi, che hanno portato alla sua chiusura e alla conseguente confisca della struttura. L’intera famiglia Polese, legata alla gestione del Castello, finì coinvolta con i capostipiti in una vicenda giudiziaria risalente al 1979 proprio per questi abusi edilizi. Dopo la morte di Rita Greco e di don Antonio Polese, Imma Polese ha preso in mano le redini della villa Sonrisa, ma il destino del Castello delle Cerimonie è ora nelle mani del Comune.

La famiglia Polese si trova ad affrontare un dilemma: accettare la confisca o tentare di mantenere il controllo della struttura. Tuttavia, il futuro del Castello rimane incerto, poiché le vicende giudiziarie e le indagini sull’abuso edilizio sembrano non giungere a una conclusione definitiva, mantenendo la situazione in uno stato di perenne incertezza.

Nonostante il sequestro, Imma Polese ha continuato a gestire la struttura, ma adesso, con la confisca, si trova in una situazione di impotenza. Inoltre, la famiglia Polese deve fare i conti con disdette e cancellazioni da parte di coloro che avevano programmato di celebrare eventi presso il Castello.

Si mormora che dietro la chiusura del Castello delle Cerimonie ci siano aspetti nefasti che non sono ancora stati portati alla luce. Mentre il Comune è chiamato a decidere il destino della struttura, la famiglia Polese resta sconvolta e spera di poter presto riprendersi il controllo del loro amato Castello delle Cerimonie.

Nel frattempo, Imma Polese e il suo staff non possono fare altro che attendere e sperare, mentre cercano di capire come risolvere la complicata situazione della confisca. Per adesso le attività proseguiranno ma per il futuro più remoto non è ancora deciso nulla.