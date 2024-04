Una scena da brividi si è consumata ieri mattina nell’appartamento di via Posidonia a Torrione, quando ladri senza scrupoli hanno portato via soldi e gioielli in pieno giorno sradicando una cassaforte dal muro. L’audace furto ha lasciato la famiglia scioccata e ha scosso la tranquillità della comunità locale. I malviventi hanno colpito quando l’ultimo membro della famiglia è uscito di casa intorno alle 9:30 del mattino. Non è escluso che la banda abbia tenuto sotto controllo l’abitazione nei giorni precedenti, effettuando probabilmente sopralluoghi per pianificare il loro colpo. Una volta entrati nell’abitazione, i ladri si sono diretti senza indugi verso la camera da letto, dove hanno individuato una cassaforte nel muro dietro ad un quadro.

Con l’uso di un flex, hanno aperto la cassaforte, rivelando un tesoro di monili d’oro e soldi. Non contenti di quanto trovato, hanno anche prelevato alcuni oggetti di bigiotteria, forse scambiati per gioielli preziosi nella fretta dell’azione criminale.

Non si sono fermati qui: dalle altre stanze hanno lasciato indietro supporti digitali, orologi di valore, e occhiali da sole griffati. Nonostante il disordine lasciato nelle stanze, sembra che i ladri siano entrati anche in un’altra camera da letto oltre a quella padronale, ma non hanno portato via nulla da quest’ultima.

La proprietaria di casa, rientrando, ha fatto la scoperta agghiacciante di trovare l’abitazione sottosopra, dando immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri, insieme al personale della Scientifica per rilevare eventuali tracce lasciate dai ladri.

Questo vile atto criminale è un triste ricordo della realtà del rischio di furto che ancora persiste nelle nostre comunità. È fondamentale che tutti collaborino con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza delle nostre case e delle nostre famiglie. Purtroppo in questo perdio sono in forte aumento i furti nelle case e l’emergenza è ormai diventata globale in tutto la Campania ed anche oltre.