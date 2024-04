Il Bonus per la carta spesa nel 2024, comunemente noto come Carta Dedicata a Te, è stato ideato per assistere le famiglie con redditi limitati, offrendo un supporto concreto per l’acquisto di generi alimentari e altre necessità primarie. Qui di seguito sono riportate informazioni dettagliate su come funziona questa iniziativa e su come richiederla: Assegnazione automatica: La Carta Dedicata a Te sarà assegnata automaticamente dall’INPS ai nuclei familiari ritenuti idonei, senza necessità di presentare richieste formali. L’assegnazione avverrà seguendo criteri specifici, con particolare attenzione al valore dell’ISEE 2024, che non deve superare i 15.000 euro.

Scadenza e rinnovo: I possessori della Carta Dedicata a Te 2023 dovevano attivarla entro il 31 gennaio 2024 e utilizzare tutti i crediti entro il 15 marzo 2024. Chi ha già usufruito del bonus nel 2023 potrà ottenerlo nuovamente nel 2024 presentando la nuova DSU 2024 e confermando il mantenimento dei requisiti.

Distribuzione e criteri di priorità: L’INPS creerà una graduatoria basata sul numero di famiglie italiane che hanno presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE. Saranno privilegiati i nuclei familiari con valori ISEE più bassi e con una composizione di tre o più membri. La priorità sarà data ai nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010 o 2006, con criteri specifici basati sull’ISEE e sulla data di nascita dei componenti.

Utilizzo della Carta: La Carta Dedicata a Te può essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari, il pagamento del carburante e l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Rappresenta un aiuto concreto per le famiglie a basso reddito, offrendo sostegno nelle spese quotidiane essenziali.

La Carta Dedicata a Te è un’iniziativa importante che mira a fornire supporto alle famiglie più bisognose, offrendo loro una forma di assistenza diretta per affrontare le spese quotidiane. La collaborazione tra l’INPS e le autorità comunali è fondamentale per garantire una distribuzione equa e una corretta identificazione dei beneficiari.