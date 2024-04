L’INPS ha annunciato che il pagamento della Carta Acquisti previsto per aprile sarà posticipato a maggio 2024. Questo significa che l’accredito di maggio, che ammonta a 80 euro, coprirà i mesi di aprile e maggio 2024. La decisione è stata presa per garantire un servizio più efficiente e agevolare i beneficiari.

Come Ottenere Informazioni sulle Ricariche della Carta Acquisti:

Per informazioni sulle date delle ricariche della Carta Acquisti è possibile contattare il contact center INPS chiamando il numero verde 803164 da un telefono fisso o il 06164164 da un telefono mobile.

Come Controllare il Saldo della Carta Acquisti:

Per controllare il saldo disponibile sulla Carta Acquisti, è possibile optare per due opzioni:

Controllare tramite SMS: Attivando gratuitamente il servizio chiamando il numero verde 800.666.888 e seguendo le istruzioni. Si riceveranno quindi SMS che notificano ogni movimento sulla carta, inclusi accredito, spese e saldo disponibile.

Controllare online: Visitando il sito web di Poste Italiane e accedendo all’area dedicata alla Carta Acquisti. Dopo essersi registrati e creato un account, sarà possibile controllare il saldo attuale della carta.

Requisiti per i Pagamenti della Carta Acquisti di Aprile 2024:

La Carta Acquisti di aprile e maggio è destinata a due categorie di persone: le famiglie con bambini sotto i 3 anni e gli individui di età pari o superiore a 65 anni. Per ottenere la carta, è necessario rispettare determinati requisiti economici e di patrimonio.

Per Famiglie con Bambini sotto i 3 Anni: Il reddito ISEE deve essere inferiore a 7.640,18 euro e devono essere soddisfatti altri criteri relativi al patrimonio e alle utenze domestiche.

Per Individui di Età Pari o Superiore a 65 Anni: Devono essere soddisfatti requisiti simili al punto precedente, con l’aggiunta di specifiche relative ai trattamenti pensionistici e assistenziali.

Come Richiedere la Carta Acquisti:

Per richiedere la Carta Acquisti è necessario compilare un modulo dedicato presso un Ufficio Postale e seguire le istruzioni per la consegna. Una volta presentata la domanda, si riceverà una comunicazione via posta con le istruzioni per il ritiro della carta.

In questo modo, l’INPS si impegna a fornire un supporto adeguato ai beneficiari della Carta Acquisti, assicurando un servizio efficiente e trasparente.