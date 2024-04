La violenza continua a infiammare il carcere di Bellizzi Irpino ad Avellino, con un recente attacco al dirigente medico da parte di un detenuto, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza e sulle condizioni all’interno della struttura carceraria. Quest’ultimo episodio di violenza segue da vicino un altro grave incidente in cui è finito aggredito un sacerdote volontario, padre Christian Sciaraffa, e un’ispettrice della penitenziaria, intervenuta per difenderlo. E mentre gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di detenuti feriti in risse e aggressioni nel carcere continuano ad essere frequenti, la recente aggressione al dirigente medico ha sollevato ulteriori allarmi.

Orlando Scocca, Coordinatore Regionale per la Campania Fp Cgil Polizia Penitenziaria, ha denunciato l’aggressione, sottolineando l’inquietante fatto che l’aggressore, nonostante il suo comportamento violento, sia “premiato” con una visita in ospedale come richiesto in passato.

Mirko Manna, Coordinatore nazionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria, ha espresso preoccupazione per questi due episodi in pochi giorni, sottolineando la necessità di provvedimenti urgenti da parte dell’amministrazione penitenziaria per ripristinare la sicurezza nel carcere di Avellino.

Dall’altra parte, la responsabile Campania dell’Osservatorio Carceri della Camera Penale, Giovanna Perna, ha spiegato che il carcere di Avellino è sottoposto a una gestione ad alto stress a causa del sovraffollamento e della carenza di personale. Il carcere accoglie oltre 500 detenuti, mentre la forza lavoro è sottodimensionata, creando un ambiente difficile per detenuti e lavoratori.

La situazione è resa ancora più critica dalla mancanza di figure specifiche come gli psichiatri, specialmente considerando l’aumento dei casi di autolesionismo e violenza, indicando un’emergenza crescente dal punto di vista psichiatrico. Perna ha sottolineato la necessità di comprensione per coloro che gestiscono situazioni così complesse e ha chiesto un intervento urgente per affrontare i problemi di sicurezza e sanitari nel carcere di Bellizzi Irpino.