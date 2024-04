L’altra notte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla perdita di due giovani carabinieri in servizio. Il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, entrambi di origine pugliese e in servizio presso la stazione di Campagna, hanno perso la vita in un impatto frontale con un’auto proveniente dal senso opposto di marcia, una Range Rover.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile su cui viaggiavano i due militari, insieme a un collega rimasto ferito, si è scontrata frontalmente contro la Range Rover lungo la strada statale 19, nel tratto tra il quadrivio di Campagna e la località Sant’Andrea. Sul posto sono intervenute sei ambulanze e i Vigili del Fuoco per soccorrere le vittime e gestire la situazione.

Le due vittime, sedute sul lato passeggero e sul sedile posteriore dell’auto di servizio, hanno perso la vita nell’impatto, mentre il collega alla guida è ricoverato nell’ospedale di Eboli con ferite gravi. Dopo lo scontro iniziale, la Range Rover è poi andata a sbattere contro un’altra automobile, causando il ricovero in ospedale di un anziano di Campagna in prognosi riservata, insieme a due occupanti della Range Rover.

Il cordoglio per questa tragica perdita è stato diffuso da diverse istituzioni e comunità. Il vicesindaco di Montesano Salentino, Alessandro Verardo, amico di Francesco Ferraro, ha ricordato il giovane carabiniere come una persona straordinaria, eccezionale e sempre dedicata al sociale. Ha sottolineato il contributo di Ferraro alle attività della protezione civile e il suo impatto positivo nella piccola comunità di Montesano Salentino.

Anche l’Arma dei Carabinieri, attraverso il Comandante Generale Teo Luzi, ha espresso profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e auguri di pronta guarigione al collega rimasto ferito. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso vicinanza alle persone coinvolte nell’incidente e ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro impegno nella tutela dei cittadini.

Il comune di Eboli ha pubblicato un messaggio di cordoglio per le vittime e le loro famiglie, mentre il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha inviato condoglianze alle famiglie delle vittime e auguri di pronta guarigione alle persone ferite nell’incidente.