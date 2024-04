Il pensionato di Campagna, Cosimo Filantropia, coinvolto nell’incidente stradale che ha visto la perdita dei due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, ha purtroppo perso la vita dopo una settimana di agonia. Il 75enne viaggiava a bordo della terza auto coinvolta nella tragica carambola sulla strada statale. Dopo il tragico incidente, il pensionato era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, ma non ce l’ha fatta a sopravvivere alle ferite riportate. Attualmente, la salma del pensionato è posta sotto sequestro e si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, dove è disposta l’autopsia per determinare le cause del decesso.

Il bilancio del terribile incidente è ora salito a tre morti, includendo i due carabinieri deceduti sul colpo. Si ricorda che alla guida del SUV coinvolto c’era una donna di 31 anni, residente ad Eboli, risultata positiva all’alcol e alla cocaina e con precedenti per droga. Attualmente, la donna è formalmente indagata per omicidio stradale dalla Procura di Salerno, mentre le indagini sono affidate alla polizia stradale di Eboli.

Nel frattempo, è dimesso il carabiniere alla guida della Fiat Punto coinvolta nell’incidente. L’uomo, originario di Terlizzi, era ricoverato nell’unità di Ortopedia dell’ospedale di Eboli. Dopo aver ricevuto il supporto necessario da parte degli psicologi per affrontare l’evento traumatico, è stato dimesso dai medici. Il militare ha riportato tre fratture, tutte con prognosi di guarigione nei prossimi mesi.